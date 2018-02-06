КНДР: США готовят превентивный удар по концепции "разбитого носа"

Северокорейские власти разглядели неподалеку от Корейского полуострова "развертывание больших ядерных активов" Соединенных Штатов

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в эскалации напряженности на полуострове из-за "развертывания поблизости больших ядерных активов" якобы для возможного превентивного удара по территории КНДР. Об этом со ссылкой на заявление северокорейского дипломата Хён Ён Чхоля пишет Reuters.

"Судя по природе и масштабам военного усиления США (в регионе), они сформированы для превентивного удара против КНДР", - сказал он.

По его словам, чиновники США, включая глав Минобороны и директора ЦРУ "постоянно повторяют о ракетно-ядерной угрозе от КНДР" якобы ради того, чтобы отыскать формальный повод для силового решения конфликта "по новой концепции "разбитого носа", которая включает ограниченный превентивный удар".

Ён Чхоль добавил, что "этот вариант рассматривается администрацией США".

Читайте также: Ядерные боеголовки Ына: аналитики США оценили их количество

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.