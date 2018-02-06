Израиль отреагировал на решение Дуды подписать скандальный закон
Израиль продолжает вести диалог с Польшей и надеется, что сторонам удастся вместе откорректировать скандальный польский закон, который израильтяне расценили как попытку поляков снять с себя свою долю ответственности за Холокост. Так израильский МИД в заявлении, опубликованном на его сайте, прокомментировал решение польского президента Анджея Дуды подписать этот документ.
"Израиль продолжает вести диалог с польскими официальными лицами и выразил свои критические замечания по поводу нового польского закона", - говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Дуда направил данный акт в Конституционный суд для получения разъяснений и внесения поправок.
"Мы надеемся, что в течение срока, отведенного на рассмотрение закона в суде, мы сможем достичь договоренностей о внесении в него желаемых изменений и исправлений", - подчеркнули в израильском МИД.
Также в Иерусалиме заявили, что "Израиль и Польша разделяют ответственность за изучение и увековечение истории и памяти Холокоста".
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26 января 2018 года правки в закон об Институте нацпамяти Польши, предусматривающие, в частности, наказание за заявления о причастности поляков к преступлениям нацистов, были одобрены польским Сеймом, а в ночь на 1 февраля - Сенатом.
6 февраля президент страны Анджей Дуда заявил, что подпишет этот документ и передаст его в Конституционный суд для анализа.
В Израиле протестуют против польского закона, который могут признать отрицанием Холокоста. Позднее Варшава заявила, что готова к диалогу с Израилем и США по поводу этого документа.
Кроме того, закон предполагает запрет пропаганды идеологии украинских националистов в Польше. В знак протеста Верховная Рада 6 февраля призвала Дуду не подписывать документ.
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