У людей из "кремлевского доклада" начались проблемы - Bloomberg

В некоторых крупных компаниях США клиентам советуют осторожней вести дела с людьми из списка

Российские олигархи, которые попали в "кремлевский доклад" Министерства финансов США, начали сталкиваться с новыми проблемами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на одного человека со списка.



По словам источника, одна из его сделок с иностранными партнерами, которая уже была на финальной стадии, может сорваться.



Фирма, которая занимается консалтингом в банковской сфере, Financial Integrity Network посоветовала своим клиентам тщательно проверять все транзакции с людьми из списка.

29 января 2018 года Министерство финансов США предоставило Конгрессу список россиян, против которых рекомендуется ввести санкции. "Кремлевский доклад", как прозвали документ в СМИ, состоит из 114 российских топ-чиновников и 96 олигархов, близких к главе Кремля Владимиру Путину. Документ сам по себе не вводит санкции и не имеет юридических последствий.

Позднее в американском Минфине заявили, что санкции предусмотрены секретной частью доклада.

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