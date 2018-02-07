У людей из "кремлевского доклада" начались проблемы - Bloomberg
Российские олигархи, которые попали в "кремлевский доклад" Министерства финансов США, начали сталкиваться с новыми проблемами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на одного человека со списка.
По словам источника, одна из его сделок с иностранными партнерами, которая уже была на финальной стадии, может сорваться.
Фирма, которая занимается консалтингом в банковской сфере, Financial Integrity Network посоветовала своим клиентам тщательно проверять все транзакции с людьми из списка.
29 января 2018 года Министерство финансов США предоставило Конгрессу список россиян, против которых рекомендуется ввести санкции. "Кремлевский доклад", как прозвали документ в СМИ, состоит из 114 российских топ-чиновников и 96 олигархов, близких к главе Кремля Владимиру Путину. Документ сам по себе не вводит санкции и не имеет юридических последствий.
Позднее в американском Минфине заявили, что санкции предусмотрены секретной частью доклада.
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