На Олимпиаду приедет сестра Ким Чен Ына
Младшая сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые публично появится на мировой арене, когда послезавтра, 9 февраля, посетит церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом сообщает со ссылкой на источники в Южной Корее агентство Reuters.
28-летняя Ким Ё Чжон приедет на открытие ОИ-2018 вместе с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом, которого называют формальным главой КНДР.
В последнее время, отмечает источник, она быстро продвигается по иерархической лестнице на родине. По данным разведки, сейчас она заведует отделом ЦК Трудовой партии Кореи в области госбезопасности и в целом силовых структур. По другой информации, Ё Чжон является главой подразделения партии, которое отвечает за агитацию и пропаганду в СМИ.
Сестра Ына находится под санкциями Минфина США.
"Позитивный момент такого визита в том, что она является человеком, который может непосредственно доставить сообщение Ким Чен Ына", - считают дипломаты Юга.
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В середине января 2018 года МОК утвердил участие в зимних Играх в Пхёнчхане 22-х севернокорейских атлетов в трех видах спорта и пяти дисциплинах (шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжные гонки и фигурное катание). Южная и Северная Корея выставят общую женскую команду по хоккею.
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