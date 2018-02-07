На Олимпиаду приедет сестра Ким Чен Ына

Высокопоставленная чиновница КНДР находится под санкциями Минфина США, но "может передать прямое сообщение от Ына", полагают дипломаты Южной Кореи

Младшая сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые публично появится на мировой арене, когда послезавтра, 9 февраля, посетит церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом сообщает со ссылкой на источники в Южной Корее агентство Reuters.

28-летняя Ким Ё Чжон приедет на открытие ОИ-2018 вместе с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом, которого называют формальным главой КНДР.

В последнее время, отмечает источник, она быстро продвигается по иерархической лестнице на родине. По данным разведки, сейчас она заведует отделом ЦК Трудовой партии Кореи в области госбезопасности и в целом силовых структур. По другой информации, Ё Чжон является главой подразделения партии, которое отвечает за агитацию и пропаганду в СМИ.

Сестра Ына находится под санкциями Минфина США.

"Позитивный момент такого визита в том, что она является человеком, который может непосредственно доставить сообщение Ким Чен Ына", - считают дипломаты Юга.

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В середине января 2018 года МОК утвердил участие в зимних Играх в Пхёнчхане 22-х севернокорейских атлетов в трех видах спорта и пяти дисциплинах (шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжные гонки и фигурное катание). Южная и Северная Корея выставят общую женскую команду по хоккею.

Также страны откроют Олимпиаду, которая пройдет с 9 по 27 февраля, под одним флагом.





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