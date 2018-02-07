В Германии прорыв: коалиционное соглашение почти готово
Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германия фактически согласовали долгожданный коалиционный договор: сторонам остается урегулировать только незначительные разногласия. Об этом сообщило немецкое агентство Deutsche Welle.
Участники переговоров договорились о распределении министерских постов в будущем правительстве ФРГ.
По неподтвержденным данным, Христианско-социальный союз получит должность главы МВД, а СДПГ поставит своих министров в МИД, Минфине и ведомстве в сфере труда и соцобеспечения.
По данным источников, лидерам политсил остается согласовать позиции лишь по сравнительно небольшому списку разногласий.
Коалиционные переговоры длятся с 26 января, стороны с трудом преодолевают разногласия по темам беженцев, политике в сфере здравоохранения и на рынке труда.
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Ранее была достигнута договоренность о том, что число принимаемых беженцев не будет превышать 180-220 тысяч человек в год. Также будет жестко лимитировано воссоединение семей для беженцев с ограниченным статусом защиты. Воссоединение семей для таких беженцев на первых порах будет невозможно, а затем будет ограничено в масштабе, не превышающем одну тысячу человек в месяц.
Стороны достигли согласия не повышать максимальную налоговую ставку в ФРГ с нынешних 42% до 45%, а "налог на солидарность" будет поэтапно снижаться, чтобы к 2021 году сумма налоговых поступлений по этой линии была снижена на 10 млрд евро.
Достигнуто предварительное соглашение и по еще одной спорной теме - применение в сельском хозяйстве средства для уничтожения сорняков глифосата будет резко сокращено.
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