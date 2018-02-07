Российские хакеры выведывали ракетные и дрон-технологии США - СМИ

Если секретные военные программы были скомпрометированы, то конкурентные преимущества и оборона США под угрозой, считает экс-сотрудник нацразведки

Российские хакеры из подконтрольной Кремлю группировки Fancy Bear пытались выведать у американских специалистов технологии военных беспилотников и другие секретные разработки оборонно-промышленного комплекса США. К такому выводу пришло расследование агентства Associated Press.

Как выяснили журналисты, кибершпионы хотели заполучить адреса электронной почты ключевых 87 контрактных работников Пентагона, однако какая информация могла быть похищена, сейчас неизвестно. Хакеры воспользовались общенациональной уязвимостью в сфере безопасности - плохо защищенной электронной почтой и практически полным отсутствием прямых уведомлений пострадавшим.

Как показывает проведенный информагентством анализ, до 40% из "жертв" кликнули на фишинговую ссылку хакеров. Это было первым шагом для потенциального доступа шпионов к их почте или файлам.

Журналисты утверждают, что за попыткой взлома стоит группировка Fancy Bear, которая также (по данным спецслужб США) вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году.

В поле зрения злоумышленников попали как сотрудники малых компаний, так и таких гигантов оборонной промышленности, как Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus Group и General Atomics, которые работают над дронами, ракетами, стелс-истребителями, платформами для "облачных" вычислений и так далее.

"Судя по всему, их целями были программы, которые связаны с одними из самых прогрессивных и передовых технологий, а также работающие в этих программах люди. Если эти программы каким-то образом скомпрометированы, то наши конкурентные преимущества и наша оборона скомпрометирована. Вот что действительно пугает", - заявил бывший топ-советник Управления директора нацразведки США Чарльз Соуэлл, который ознакомился со списком имен от AР.

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Fancy Bear ("Прикольный медведь", также APT28, Sofacy, Pawn storm, Sednit и Strontium) - связанная с российскими спецслужбами группа кибершпионажа, действует с 2004 года.



В середине января 2018 года эксперты по компьютерной безопасности из компании ThreatConnect заподозрили российских хакеров в подготовке к кибератакам во время Олимпиады-2018. В этом же месяце голландская газета deVolkskrant сообщила, что IT-специалисты Нидерландов с 2014 года следили через вебкамеры за хакерами РФ около Кремля.

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