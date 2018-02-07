После землетрясения на Тайване ищут 60 пропавших без вести

Большинство пропавших без вести, как полагают, находятся в разрушенных или частично разрушенных зданиях

Согласно последним данным, в результате землетрясения, которое произошло вчера вечером на Тайване, погибли шесть человек, 258 пострадали, 60 человек пропали без вести. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6.4 бала разрушило четыре здания в прибрежном городе Хуалянь.

Большинство пропавших без вести, как полагают, находятся в разрушенных или частично разрушенных зданиях.

Среди раненых - жители Китая, Чехии, Японии, Сингапура и Южной Кореи.

Вчера на Тайване произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла, что привело к частичному обрушению гостиницы и домов в городе Хуалянь.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.