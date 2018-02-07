В Польше подготовят альтернативные правки в закон о "бандеризме"

Лидер оппозиционной польской партии Гражданская платформа Гжегож Схетына встретился с послом США

Оппозиция в польском парламенте намерена подготовить поправки в закон об Институте национальной памяти, чтобы смягчить последствия вступления в силу недавно принятых изменений, которые, в частности, касаются осуждения украинского национализма. Об этом после встречи с послом США в Польше Полом Джонсоном заявил лидер оппозиционной польской партии Гражданская платформа Гжегож Схетына, сообщает Onet.pl.

Согласно сообщению, о результатах встречи Схетына сказал, что "хороших новостей не было".

Депутат отмечает, что это "очень важный вопрос", так как отношения с США являются гарантией безопасности для Польши.

"Мы подготовим поправки к этому закону по наиболее критическим моментам, которые создают мрачную картину исторической политики Польши и всего того, что произошло в польском парламенте, и было санкционировано президентом Дудой", - сказал политик.

США разочарованы тем, что президент Польши Анджей Дуда подписал правки к закону об Институте национальной памяти.

6 января 2018 года правки к закону об Институте нацпамяти Польши, которые предусматривают уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, были одобрены Сеймом, а в ночь на 1 февраля документ одобрили и в Сенате.

Как и в Украине, а Израиле также высказали недовольство законом, и заявили, что могут признать его отрицанием Холокоста.

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