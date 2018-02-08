Замглавы Европарламента уволили из-за оскорбления евродепутата

Представитель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Чарнецкий сказал оскорбительное выражение в адрес своей соотечественницы-евродепутата

Польский депутат от правящей партии "Право и справедливость", заместитель главы Европарламента Ришард Чарнецкий потерял должность. Решение приняли путем голосования, передает Deutsche Welle.



За отстранение Чарнецкого проголосовали 447 депутатов, то есть больше двух третей от состава Европарламента.



К увольнению привело высказывание Чарнецкого в адрес другого евродепутата и своей соотечественницы Розы Тун, которая представляет оппозиционную в Польше "Гражданскую платформу". Он сравнил ее с коллаборационистами нацистов времен Второй мировой войны. Чарнецкий назвал ее "szmalcownik" - так называли тех, кто шантажировал евреев выдачей немцам или выдавал их за деньги.

"Во время Второй мировой войны у нас были шмальцовники, а сегодня у нас - Роза Тун, которая, к сожалению, вписывается в эту традицию", - сказал польскому порталу Чарнецкий.



Он остается евродепутатом.

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