Замглавы Европарламента уволили из-за оскорбления евродепутата
Польский депутат от правящей партии "Право и справедливость", заместитель главы Европарламента Ришард Чарнецкий потерял должность. Решение приняли путем голосования, передает Deutsche Welle.
За отстранение Чарнецкого проголосовали 447 депутатов, то есть больше двух третей от состава Европарламента.
К увольнению привело высказывание Чарнецкого в адрес другого евродепутата и своей соотечественницы Розы Тун, которая представляет оппозиционную в Польше "Гражданскую платформу". Он сравнил ее с коллаборационистами нацистов времен Второй мировой войны. Чарнецкий назвал ее "szmalcownik" - так называли тех, кто шантажировал евреев выдачей немцам или выдавал их за деньги.
"Во время Второй мировой войны у нас были шмальцовники, а сегодня у нас - Роза Тун, которая, к сожалению, вписывается в эту традицию", - сказал польскому порталу Чарнецкий.
Он остается евродепутатом.
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