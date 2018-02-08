ВВС США разбомбили союзные Асаду войска в Сирии: более 100 убитых

Возглавляемая американцами международная коалиция предотвратила наступление "ополчения" в поддержку Башара Асада на позиции курдов в Восточной Сирии

Более 100 бойцов союзных сирийскому диктатору Башару Асаду подразделений погибли в результате совместной контроперации ВВС международной коалиции и оппозиционных сил, которая произошла в ночь на 8 февраля в пригороде Дейр-эз-Зора. Об этом со ссылкой на информацию связанного с Пентагоном анонимного американского чиновника пишет Associated Press.

Такими действиями "самозащиты", утверждает инсайдер, было сорвано масштабное наступление проасадовских войск, намеревавшихся взять под контроль территорию, которую курды освободили от джихадистов Исламского государства в сентябре 2017 года.

Большие потери демонстрируют, насколько серьезной была угроза атаки, в которой правительственные силы хотели задействовать около 500 бойцов, уточнил собеседник.

По сведениям источника, силы Асада начали предварительную подготовку к продвижению вперед, устроив массированный артобстрел позиций и местной штаб-квартиры альянса Демократических сил Сирии, который состоит преимущественно из курдов. Также применялись РСЗО, танки и минометы.

Место бомбардировки на карте Сирии:

По словам собеседника AP, силы Асада, вероятно, собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальным данным, в это вооруженное формирование входят наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина и военные из Ирана.

Российское командование в Сирии получило уведомление о возможных авиаударах коалиции заранее, утверждает источник.

"Это был редкий случай, когда США ударили по силам, которые поддерживают режим Асада", - отметили в агентстве.

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