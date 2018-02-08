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Собчак зарегистрировали кандидатом на президентских выборах РФ

08.02.2018 11:45
Удостоверение о регистрации Ксении Собчак выдали ее доверенному лицу Сергею Арасланову
Собчак зарегистрировали кандидатом на президентских выборах РФ
Ксения Собчак (фото - gettyimages.com)

Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидата на пост президента России Ксению Собчак, которая выдвигается от партии Гражданская инициатива. Об этом сообщает Дождь.

Собчак сдала в ЦИК более 104 тысяч подписей, из них для проверки отобрали 60 тысяч.

"В результате недействительными признали 1,33% подписей. Этого процента достаточно для регистрации кандидата. Согласно закону, максимально допустимый предел брака составляет 5% от общего числа проверенных подписей", - отмечается в сообщении.

Удостоверение о регистрации Собчак выдали ее доверенному лицу Сергею Арасланову. 

Выборы президента страны-оккупанта пройдут 18 марта 2018 года/

18 октября 2017 года Cобчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента государства-агрессора России в 2018 год.

Смотрите также: Собчак идет в президенты: карикатура на "альтернативу Путину"

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ЛIГАБiзнесIнформ
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