Европарламент призвал пересмотреть переход на летнее время в ЕС

По словам евродепутата Павла Свободы, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных

Европейский парламент в Страсбурге решил обратиться к Еврокомиссии с просьбой дать "основательную оценку" директиве, касающейся перехода на летнее время. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соответствующий документ, подготовленный под руководством чешского парламентария Павла Свободы, поддержали в четверг, 8 февраля, 384 депутата, еще 154 были против.

Однако требование комитета по транспорту отменить летнее время депутаты не поддержали.

По словам Свободы, выпущенная в 1981 году директива Европейских сообществ, а также директива ЕС от 2001 года не возымели ожидаемого эффекта.

Свобода сослался на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год.

"Изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных", - подчеркнул он.

Чешский депутат также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30% количества ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.

Комиссар ЕС по транспорту Виолета Булк сообщила, что готова рассмотреть требование депутатов. Одновременно она сказала, что соответствующего обращения пока не поступало ни от одной страны ЕС.

"Дебаты и голосование в Европарламенте - первый шаг к возможной отмене перехода на летнее время в ЕС. Теперь Еврокомиссии предстоит принять решение об изменении или отмене директивы ЕС от 2001 года, после чего летнее время смогут упразднить страны Евросоюза", - говорится в сообщении.

В Украине традиционно переход на летнее время происходит в ночь на последнее воскресенье марта: стрелки часов переводят на один час вперед.

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