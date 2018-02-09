Египетская армия начала АТО против джихадистов на Синае

Военная операция охватит большинство районов Синайского полуострова, а также Дельты Нила и Западной пустыни

Вооруженные силы Египта начали масштабную антитеррористическую операцию против исламистов на Синайском полуострове и в других регионах, передает Reuters.

Военная операция охватит большинство районов Синайского полуострова, а также Дельты Нила и Западной пустыни. В операции принимают участие Военно-воздушные силы, сухопутные подразделения, флот и полиция.

"Вооруженные силы призывают народ Египта тесно сотрудничать с правоохранителями, чтобы противостоять терроризму и сообщать о любых элементах, угрожающих безопасности", - заявил офицер армии Египта Тамер аль-Рифай.

Операция проходит спустя почти три месяца спустя после гибели более 300 человек в результате теракта в мечети на севере Синая. Ответственность за теракт не взяла ни одна из террористических организаций. Кроме того, события разворачиваются на фоне подготовки президентских выборов, которые запланированы на конец марта. "Цель состоит в том, чтобы до конца февраля объявить Северный Синай свободным от терроризма регионом", - сообщил Reuters один из источников в силах безопасности Египта.

Ранее МИД Украины просил сограждан воздержаться от посещения Египта из-за продления на три месяца чрезвычайного положения. Предостережения вызваны активизацией в Египте радикальных террористических группировок, включая Исламское государство, которые все чаще направляют террористические акты против гражданских лиц, учитывая их религиозную принадлежность.

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