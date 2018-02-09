Шульц отказался от поста главы МИД Германии

По данным СМИ, глава СДПГ Мартин Шульц отказался от поста министра иностранных дел Германии из-за давления в партии

Глава партии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Мартин Шульц отказался от поста министра иностранных дел Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Этим я объявляю об отказе от поста в федеральном правительстве и горячо надеюсь, что на этом дебаты внутри партии завершатся", - заявил он в пятницу, 9 февраля.

"Мы все занимаемся политикой для людей в этой стране. К этому относится то, что мои амбиции должны стоять ниже интересов партии", - добавил Шульц.

7 февраля было объявлено, что Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), выступающих блоком, а также СДПГ успешно завершили переговоры о формировании правительственной "большой коалиции".

Они пришли к соглашению по поводу коалиционного договора и распределили места в Кабинете министров. Тогда же стало известно, что на пост главы МИД Германии может претендовать Мартин Шульц.

"Однако, по данным немецких СМИ, на Шульца оказывалось слишком сильное давление в партии из-за того, что он ранее заявлял, что не намерен работать в правительстве под руководством Ангелы Меркель", - отмечается в сообщении.

Сейчас пост министра иностранных дел занимает Зигмар Габриэль из СДПГ. "Он упрекнул Шульца в том, что тот не держит свое слово, не уточнив, однако, о каком обещании идет речь. Габриэль ранее отказался от поста главы партии, а значит, кандидата в канцлеры в пользу Шульца с тем, чтобы остаться главой МИД", - говорится в сообщении.

По данным немецких СМИ, Шульц обещал сохранить за ним эту должность. Официального подтверждения этой информации нет.

Шульц собирается уйти в отставку с поста председателя СДПГ в бундестаге 2 марта. Эту должность займет глава фракции социал-демократов в бундестаге Андреа Налес.

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