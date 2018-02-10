Системы ПВО Сирии сбили израильский истребитель
Израильский истребитель F-16 упал и разбился на севере Израиля в результате огня из систем ПВО Сирии. Об этом сообщает BBC.
Летчики живы.
Израильская авиация наносила удары по "иранским" целям в Сирии, после чего по ней открыли огонь из систем ПВО.
В армии Израиля заявили, что над территорией страны перехватили иранский беспилотник, который запустили с территории Сирии. В ответ авиация атаковали "иранские цели" - системы контроля, который направляли дрон.
Сирия и раньше использовала ПВО против израильской авиации, но никогда не сбивала самолеты.
В марте 2017 года года министр обороны Израиля заявлял, что в случае нового обстрела зенитными ракетами израильских самолетов вся система противовоздушной обороны Сирии будет немедленно уничтожена.
В ноябре 2017 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военные действия в Сирии, даже если Россия и США договорятся о прекращении огня.
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