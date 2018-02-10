USD:  27.02  27.38   EUR:  33.06  33.65  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Кортеж Трюдо попал в ДТП в Соединенных Штатах

10.02.2018 13:16
Премьер Канады не пострадал, госпитализировали полицейского из его кортежа и женщину-водителя проезжающей мимо машины с ребенком
Кортеж Трюдо попал в ДТП в Соединенных Штатах
Фото: Canadian Press

В штате Калифорния, США произошло ДТП при участии кортежа премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщают CBC News.

Кортеж премьера ехал после выступления Трюдо в президентской библиотеке Рональда Рейгана. Водитель машины Toyota столкнулся с полицейским мотоциклом, который сопровождал авто премьера.

Госпитализировали офицера полиции, женщину-водителя и ребенка.

Трюдо не пострадал. Ему рассказали об инциденте и его офис контактирует по этому вопросу с властями. 

Читайте также: Брэд Питт попал в тройное ДТП: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 