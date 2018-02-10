Кортеж Трюдо попал в ДТП в Соединенных Штатах
10.02.2018 13:16
Премьер Канады не пострадал, госпитализировали полицейского из его кортежа и женщину-водителя проезжающей мимо машины с ребенком
Фото: Canadian Press
В штате Калифорния, США произошло ДТП при участии кортежа премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщают CBC News.
Кортеж премьера ехал после выступления Трюдо в президентской библиотеке Рональда Рейгана. Водитель машины Toyota столкнулся с полицейским мотоциклом, который сопровождал авто премьера.
Госпитализировали офицера полиции, женщину-водителя и ребенка.
Трюдо не пострадал. Ему рассказали об инциденте и его офис контактирует по этому вопросу с властями.
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