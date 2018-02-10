Кортеж Трюдо попал в ДТП в Соединенных Штатах

Премьер Канады не пострадал, госпитализировали полицейского из его кортежа и женщину-водителя проезжающей мимо машины с ребенком

В штате Калифорния, США произошло ДТП при участии кортежа премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщают CBC News.



Кортеж премьера ехал после выступления Трюдо в президентской библиотеке Рональда Рейгана. Водитель машины Toyota столкнулся с полицейским мотоциклом, который сопровождал авто премьера.



Госпитализировали офицера полиции, женщину-водителя и ребенка.



Трюдо не пострадал. Ему рассказали об инциденте и его офис контактирует по этому вопросу с властями.



Читайте также: Брэд Питт попал в тройное ДТП: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.