В Турции задержали больше 30 подозреваемых в подготовке теракта

В полиции Стамбула уточняют, что все задержанные - иностранцы, но их национальность не уточняют

В столице Турции полиция задержала 31 подозреваемого в подготовке теракта. Все они якобы члены террористической организации Исламское государство, сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство Anadolu.



Полиция провела рейды по шести адресам в трех районах Стамбула. Все задержанные - не турки. Их национальность пока не сообщается.



В турецкой полиции уточняют, что во время рейдов изъяли цифровые материалы и документы.



В январе власти Турции задержали по подозрению в пропаганде терроризма не менее 91 человека, еще трое уже арестованы.

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