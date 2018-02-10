В Турции задержали больше 30 подозреваемых в подготовке теракта
10.02.2018 13:43
В полиции Стамбула уточняют, что все задержанные - иностранцы, но их национальность не уточняют
В столице Турции полиция задержала 31 подозреваемого в подготовке теракта. Все они якобы члены террористической организации Исламское государство, сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство Anadolu.
Полиция провела рейды по шести адресам в трех районах Стамбула. Все задержанные - не турки. Их национальность пока не сообщается.
В турецкой полиции уточняют, что во время рейдов изъяли цифровые материалы и документы.
В январе власти Турции задержали по подозрению в пропаганде терроризма не менее 91 человека, еще трое уже арестованы.
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