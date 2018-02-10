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Организаторы Олимпиады заявили о кибератаке перед открытием игр

10.02.2018 14:26
Неизвестный взломал сервера, из-за чего вышел из строя телевизор в пресс-центре, а сайт пришлось отключить на несколько часов
Организаторы Олимпиады заявили о кибератаке перед открытием игр
Фото: Getty Images

Организаторы зимних Олимпийских игр в Пхенчхане расследуют обстоятельства кибератаки на сайт и систему wi-fi незадолго до церемонии открытия. Об этом сообщает Радио Свобода.

Организаторы заявили, что неизвестный взломал сервера примерно за 45 минут до церемонии открытия 9 февраля. Это привело к неисправности телевидения в главном пресс-центре.

Сервера сразу закрыли, чтобы не было дальнейшего повреждения, и это привело к закрытию сайта Олимпийских игр.

Зрители, которые купили билеты, не смогли из-за неполадки напечатать себе билеты.

Восстановление системы заняло почти 15 часов, но атака не повлияла ни на открытие церемонии, ни на соревнования.

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