Организаторы Олимпиады заявили о кибератаке перед открытием игр
Организаторы зимних Олимпийских игр в Пхенчхане расследуют обстоятельства кибератаки на сайт и систему wi-fi незадолго до церемонии открытия. Об этом сообщает Радио Свобода.
Организаторы заявили, что неизвестный взломал сервера примерно за 45 минут до церемонии открытия 9 февраля. Это привело к неисправности телевидения в главном пресс-центре.
Сервера сразу закрыли, чтобы не было дальнейшего повреждения, и это привело к закрытию сайта Олимпийских игр.
Зрители, которые купили билеты, не смогли из-за неполадки напечатать себе билеты.
Восстановление системы заняло почти 15 часов, но атака не повлияла ни на открытие церемонии, ни на соревнования.
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