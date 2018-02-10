Организаторы Олимпиады заявили о кибератаке перед открытием игр

Неизвестный взломал сервера, из-за чего вышел из строя телевизор в пресс-центре, а сайт пришлось отключить на несколько часов

Организаторы зимних Олимпийских игр в Пхенчхане расследуют обстоятельства кибератаки на сайт и систему wi-fi незадолго до церемонии открытия. Об этом сообщает Радио Свобода.



Организаторы заявили, что неизвестный взломал сервера примерно за 45 минут до церемонии открытия 9 февраля. Это привело к неисправности телевидения в главном пресс-центре.



Сервера сразу закрыли, чтобы не было дальнейшего повреждения, и это привело к закрытию сайта Олимпийских игр.



Зрители, которые купили билеты, не смогли из-за неполадки напечатать себе билеты.



Восстановление системы заняло почти 15 часов, но атака не повлияла ни на открытие церемонии, ни на соревнования.

Читайте также: Зимняя Олимпиада-2018: яркие фото с церемонии открытия



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.