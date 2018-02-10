В Сирии сбили вертолет вооруженных сил Турции - СМИ

В сирийском Африне сбит вертолет вооруженных сил Турции. Об этом сообщает Anadolu.

"В Сирии сбит вертолет ВС Турции. Террористы жестоко ответят за это, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход антитеррористической операции "Оливковая ветвь "на северо-западе Сирии", - говорится в сообщении.

Детали инцидента уточняются.

Турецкая авиация начала бомбить объекты Pабочей партии курдистана в Африне, расположенные по другую сторону границы от районов Кирикхан, Искендерун и Рейханлы турецкой провинции Хатай.

Над районами боевых действий поднимаются клубы дыма, слышны звуки артиллерийской канонады.

Кроме того, в рамках операции "Оливковая ветвь" продолжается дислокация военной техники ВС Турции у границ Сирии.