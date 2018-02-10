В РФ суд наложил запрет на расследование Навального о Дерипаске

Текст публикации и видеоролик решением Усть-Лабинского суда Краснодарского края внесены в так называемый реестр запрещенной информации

В России материалы расследования о коррупционных связях российского бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера РФ Сергея Приходько, опубликованные 8 февраля 2018 года оппозиционером Алексеем Навальным, решением суда внесены в так называемый Единый реестр запрещенной информации. Об этом сам Навальный заявил в своем блоге.

По словам политика, текст публикации и видеоролик на YouTube попали под запрет по решению Усть-Лабинского райсуда Краснодарского края.

"Судя по всему, весь мой блог navalny.com тоже объявлен "информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - добавил Навальный, опубликовав соответствующие скриншоты сайта реестра.

Скриншоты: navalny.com

Как отметил оппозиционер, "пока ограничения доступа нет, но оно именно так работает: тебе сначала предлагают удалить все добровольно, а потом блокируют".

Навальный подчеркнул, что именно в Усть-Лабинске, где расположен вышеупомянутый суд, прошли школьные годы Дерипаски.

"Именно в этом городе Дерипаска платит большую часть своих налогов, и, как сообщали Ведомости, он там имеет право даже контролировать расходы администрации. Именно там Дерипаска подает на всех в суд (можно проверить по сайту суда) и - удивительное дело - всегда выигрывает!" - заявил политик.

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Георгий Албуров, представитель созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией, в своем Twitter отметил, что "ни решения, ни заседаний, ни какой-либо информации" по делу о скандальном материале на сайте суда нет.

"Из номера видно, что оно (дело - ред.) гражданское или административное и было открыто буквально вчера", - добавил представитель ФБК.

8 февраля 2018 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказал о "неформальных переговорах" на яхте в Норвегии людей, которых он называет бизнесменом Олегом Дерипаской и замглавы правительства РФ Сергеем Приходько. В качестве источников информации для расследования использованы посты в Instagram девушки из "индустрии эскортных услуг" Анастасии Рыбки, а также ее книга.

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