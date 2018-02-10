Израиль после сбитого истребителя нанес новые авиаудары по Сирии

Израильские ВВС атаковали 12 целей, в том числе три батареи ПВО и четыре иранских военных объекта на территории Сирии

ВВС Израиля нанесли новые удары по территории Сирии после того, как сирийская армия заявила о сбитии израильского истребителя F-16. Об этом сообщает Reuters.

По словам израильских военных, были атакованы 12 целей, в том числе три батареи ПВО и четыре иранских военных объекта.

Отмечается, что в ответ на эти удары с территории Сирии были выпущены несколько зенитных ракет, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги в северной части Израиля.

Сирийские государственные СМИ в то же время заявляют, что системы ПВО страны противостоят израильским атакам на военные позиции на юге Сирии.

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10 февраля 2018 года армия Израиля заявила о перехвате иранского беспилотника, запущенного с сирийской территории.

В ответ израильская авиация атаковала в Сирии иранские системы управления БПЛА. Во время операции один из истребителей потерпел крушение: по предварительной информации, самолет F-16 был сбит сирийской ПВО.

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