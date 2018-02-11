ООН заявила о гибели 230 сирийцев от авиаударов войск Асада и РФ
За последнюю неделю в Сирии погибли 277 мирных жителей, 230 из них - в результате авиаударов правительственных войск и их союзников. Такие данные вчера, 10 февраля, представил в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, сообщает Deutsche Welle.
По данным ООН, еще 812 мирных сирийцев получили ранения. "Последняя неделя стала одним из наиболее кровавых периодов за все время конфликта", - сказал аль-Хусейн.
Большая часть авианалетов приходится на подконтрольные сирийской оппозиции территории Восточной Гуты под Дамаском и Идлиба на северо-западе страны.
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"Безжалостную природу этих атак отражают сообщения о том, что удары авиации пришлись, по меньшей мере, на девять медицинских учреждений", - добавил верховный комиссар ООН по правам человека. Зейд Раад аль-Хусейн упомянул также о ракетных обстрелах жилых районов Дамаска с территорий, удерживаемых оппозицией, в результате чего не менее семи гражданских лиц были убиты и 18 ранены.
Он подчеркнул, что бомбардировки мирного населения в Восточной Гуте, Идлибе и Дамаске могут быть отнесены в разряд военных преступлений. "После семи лет паралича в Совбезе ООН ситуация в Сирии взывает к тому, чтобы ее рассмотрел Международный уголовный суд (в Гааге, - ред.)", - отметил аль-Хусейн.
Российские бомбардировщики, которые в Сирии наносят удары по позициям противостоящих союзнику Кремля диктатору Башару Асаду сил, попали в больницу небольшого города Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб.
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