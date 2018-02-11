Вблизи Большого каньона в США разбился вертолет: трое погибших
11.02.2018 10:56
В Аризоне упал вертолет марки Eurocopter EC130: трое человек погибли, четверо получили травмы
Фото: Pixabay
Три человека погибли в результате крушения вертолета марки Eurocopter EC130 вблизи Большого каньона в американском штате Аризона. Об этом сообщает The Associates Press, ссылаясь на данные Департамента экстренных служб территории племени валапай.
Еще четыре человека получили ранения.
Продолжаются поиски еще двух человек, находившихся в вертолете.
Обстоятельства и причины авиакатастрофы не называются. В Федеральном управлении гражданской авиации сообщили, что вертолет сильно поврежден.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:09
-
вчера
11:44
-
вчера
10:57
-
09.02.18
17:30
-
09.02.18
18:01
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 74267
- 35657
- 33427
- 29971
- 28054
Спецпроекты
Новости партнеров