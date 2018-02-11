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Вблизи Большого каньона в США разбился вертолет: трое погибших

11.02.2018 10:56
В Аризоне упал вертолет марки Eurocopter EC130: трое человек погибли, четверо получили травмы
Вблизи Большого каньона в США разбился вертолет: трое погибших
Фото: Pixabay

Три человека погибли в результате крушения вертолета марки Eurocopter EC130 вблизи Большого каньона в американском штате Аризона. Об этом сообщает The Associates Press, ссылаясь на данные Департамента экстренных служб территории племени валапай.

Еще четыре человека получили ранения.

Продолжаются поиски еще двух человек, находившихся в вертолете.

Обстоятельства и причины авиакатастрофы не называются. В Федеральном управлении гражданской авиации сообщили, что вертолет сильно поврежден.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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