Вблизи Большого каньона в США разбился вертолет: трое погибших

В Аризоне упал вертолет марки Eurocopter EC130: трое человек погибли, четверо получили травмы

Три человека погибли в результате крушения вертолета марки Eurocopter EC130 вблизи Большого каньона в американском штате Аризона. Об этом сообщает The Associates Press, ссылаясь на данные Департамента экстренных служб территории племени валапай.



Еще четыре человека получили ранения.



Продолжаются поиски еще двух человек, находившихся в вертолете.



Обстоятельства и причины авиакатастрофы не называются. В Федеральном управлении гражданской авиации сообщили, что вертолет сильно поврежден.



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