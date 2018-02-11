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В Италии вчера протестовали против расизма

11.02.2018 11:59
Тысячи людей вышли на демонстрацию против расизма в итальянском городе Мачерата
В Италии вчера протестовали против расизма
Фото: Twitter

В итальянском городе Мачерата вчера, 10 февраля, тысячи людей вышли на демонстрацию против расизма. Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе сторонник ультраправых сил открыл огонь по африканским мигрантам и ранил шесть человек. По словам полицейских, нападение было совершено на расовой почве.

Власти Мачераты сначала запретили демонстрацию из-за опасений вспышки насилия, но 9 февраля дали добро.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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