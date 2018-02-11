В Италии вчера протестовали против расизма

Тысячи людей вышли на демонстрацию против расизма в итальянском городе Мачерата

В итальянском городе Мачерата вчера, 10 февраля, тысячи людей вышли на демонстрацию против расизма. Об этом сообщает Reuters.



На прошлой неделе сторонник ультраправых сил открыл огонь по африканским мигрантам и ранил шесть человек. По словам полицейских, нападение было совершено на расовой почве.



Власти Мачераты сначала запретили демонстрацию из-за опасений вспышки насилия, но 9 февраля дали добро.



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