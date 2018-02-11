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Мужчина убил женщину и ранил 12 человек в торговом центре Пекина

11.02.2018 13:15
Мужчина напал на посетителей торгового центра в китайском Пекине
Мужчина убил женщину и ранил 12 человек в торговом центре Пекина
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Мужчина напал с ножом на посетителей пекинского торгового центра Joy City Mall. Как сообщает Reuters, в результате одна женщина убита, двенадцать человек ранены.

Полиция задержала нападавшего и назвала его фамилию - Жу.

Ранее сообщалось, что мужчина по имени Джозеф Никел застрелил четырех человек в графстве Джонсон в штате Кентукки. Затем он покончил с собой.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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