Мужчина убил женщину и ранил 12 человек в торговом центре Пекина

Мужчина напал на посетителей торгового центра в китайском Пекине

Мужчина напал с ножом на посетителей пекинского торгового центра Joy City Mall. Как сообщает Reuters, в результате одна женщина убита, двенадцать человек ранены.



Полиция задержала нападавшего и назвала его фамилию - Жу.



Ранее сообщалось, что мужчина по имени Джозеф Никел застрелил четырех человек в графстве Джонсон в штате Кентукки. Затем он покончил с собой.



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