Мужчина убил женщину и ранил 12 человек в торговом центре Пекина
11.02.2018 13:15
Мужчина напал на посетителей торгового центра в китайском Пекине
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Мужчина напал с ножом на посетителей пекинского торгового центра Joy City Mall. Как сообщает Reuters, в результате одна женщина убита, двенадцать человек ранены.
Полиция задержала нападавшего и назвала его фамилию - Жу.
Ранее сообщалось, что мужчина по имени Джозеф Никел застрелил четырех человек в графстве Джонсон в штате Кентукки. Затем он покончил с собой.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:09
-
вчера
11:44
-
вчера
10:57
-
09.02.18
17:30
-
09.02.18
18:01
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 74267
- 35657
- 33427
- 29971
- 28054
Спецпроекты
Новости партнеров