Мэй хочет представить детальный план по Brexit в ближайшие недели

Британия надеется закрепить соглашение о переходном периоде в следующем месяце

В ближайшие недели премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выступит с двумя речами относительно Brexit для, чтобы более подробно объяснить путь выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве.

"Британия надеется закрепить соглашение о переходном периоде в следующем месяце и договориться о долгосрочной торговой сделке в конце этого года", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе Брюссель заявил, что переходного соглашения может и не быть, а Лондон должен уточнить, чего он хочет от ЕС.

"Эти вопросы правительство Мэй будет стремиться рассмотреть в шести выступлениях премьер-министра и других старших министров в ближайшие несколько недель", - говорится в сообщении.

Первую речь Тереза ​​Мэй произнесет на конференции в Мюнхене 17 февраля. Она намерена дать характеристику отношениям с ЕС в сфере безопасности.

В другой речи Мэй представит видение будущего партнерства Великобритании с ЕС. Дата этого выступления еще не известна.

С речами выступят также министр иностранных дел Борис Джонсон, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, министр торговли Лиам Фокс и министр Кабинета министров Дэвид Лидингтон.

Великобритания заплатит за выход из Евросоюза около 40 млрд фунтов (более €45 млрд).

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