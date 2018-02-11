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Нетаньяху пригрозил Сирии и Ирану новыми атаками - CМИ

11.02.2018 15:11
Премьер-министр Израиля предупредил: Мы будем наносить вред каждому, кто попытается наносить ее нам
Нетаньяху пригрозил Сирии и Ирану новыми атаками - CМИ
Биньямин Нетаньяху (фото - Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Сирии и Ирану последующими военными атаками. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы будем наносить вред каждому, кто попытается наносить ее нам", - заявил Нетаньяху сегодня, 11 февраля, в начале заседания Кабинета министров в Иерусалиме.

По его словам, израильская авиация во время операции в субботу, 10 февраля, нанесла "тяжелый удар" по "сирийским и иранским позициям" в Сирии.

"Таким образом, каждому стало понятно, какие цели преследует Израиль", - подчеркнул Нетаньяху. 

В ноябре 2017 года Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военные действия в Сирии, даже если Россия и США договорятся о прекращении огня. 

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