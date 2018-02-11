Нетаньяху пригрозил Сирии и Ирану новыми атаками - CМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Сирии и Ирану последующими военными атаками. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Мы будем наносить вред каждому, кто попытается наносить ее нам", - заявил Нетаньяху сегодня, 11 февраля, в начале заседания Кабинета министров в Иерусалиме.
По его словам, израильская авиация во время операции в субботу, 10 февраля, нанесла "тяжелый удар" по "сирийским и иранским позициям" в Сирии.
"Таким образом, каждому стало понятно, какие цели преследует Израиль", - подчеркнул Нетаньяху.
В ноябре 2017 года Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военные действия в Сирии, даже если Россия и США договорятся о прекращении огня.
Читайте также: Системы ПВО Сирии сбили израильский истребитель
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:09
-
вчера
11:44
-
вчера
10:57
-
09.02.18
17:30
-
09.02.18
18:01
Новости партнеров
- 74267
- 35657
- 33427
- 29971
- 28054