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Центральные каналы РФ не сообщили о катастрофе Ан-148 - СМИ

11.02.2018 15:35
Центральные российские телеканалы не прервали эфир, чтобы сообщить о крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, отмечает Meduza
Центральные каналы РФ не сообщили о катастрофе Ан-148 - СМИ
Фото: скриншот видео

Ни один центральный российский телеканал не прервал эфир для новостей об авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщает Meduza.

Каналы Первый и Россия 1 транслируют Олимпиаду в Пхенчхане, на НТВ идет передача "Следствие вели". В прямом эфире катастрофу освещают каналы Россия 24 и Москва 24.

Позже читатели сообщили, что Первый все же прервал эфир для экстренного сообщения.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Шансов выжить у них не было.

Только что появилась информация о том, что самолет мог столкнуться с вертолетом Почты России.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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