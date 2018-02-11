Центральные каналы РФ не сообщили о катастрофе Ан-148 - СМИ
Ни один центральный российский телеканал не прервал эфир для новостей об авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщает Meduza.
Каналы Первый и Россия 1 транслируют Олимпиаду в Пхенчхане, на НТВ идет передача "Следствие вели". В прямом эфире катастрофу освещают каналы Россия 24 и Москва 24.
Позже читатели сообщили, что Первый все же прервал эфир для экстренного сообщения.
Ранее стало известно, что пассажирский самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Шансов выжить у них не было.
Только что появилась информация о том, что самолет мог столкнуться с вертолетом Почты России.
Читайте также - Крушение самолета в Подмосковье: названа причина, появилось видео
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:45
-
10.02.18
16:09
-
10.02.18
11:44
-
10.02.18
10:57
-
09.02.18
17:30
Новости партнеров
- 75500
- 39560
- 36319
- 32445
- 30531