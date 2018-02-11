Центральные каналы РФ не сообщили о катастрофе Ан-148 - СМИ

Центральные российские телеканалы не прервали эфир, чтобы сообщить о крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, отмечает Meduza

Ни один центральный российский телеканал не прервал эфир для новостей об авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщает Meduza.



Каналы Первый и Россия 1 транслируют Олимпиаду в Пхенчхане, на НТВ идет передача "Следствие вели". В прямом эфире катастрофу освещают каналы Россия 24 и Москва 24.



Позже читатели сообщили, что Первый все же прервал эфир для экстренного сообщения.



Ранее стало известно, что пассажирский самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Шансов выжить у них не было.

Только что появилась информация о том, что самолет мог столкнуться с вертолетом Почты России.



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