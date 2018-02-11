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Сенат США расследует сделку между Трампом и миллиардером из РФ

11.02.2018 16:15
Заместитель председателя комитета Сената просит предоставить документы о сделке Трампа по продаже земли российскому миллиардеру Рыболовлеву
Сенат США расследует сделку между Трампом и миллиардером из РФ
Фото: Getty Images

Заместитель председателя комитета Сената США по вопросам финансов демократ Рон Вайден просит Министерство финансов предоставить документы, касающиеся сделки президента Дональда Трампа с российским миллиардером Дмитрий Рыболовлевым. Об этом сообщает Радио Свобода.

Речь идет о земельном участке во Флориде площадью более 2,5 гектара, который нью-йоркский застройщик продал в 2008 году Рыболовлеву, на тот момент - фактическому владельцу Уралкалия.

Трамп купил имение четырьмя годами раньше за $41,35 млн. Кадастровая стоимость на момент продажи Рыболовлеву составила $65 млн долларов, но россиянин заплатил $95 млн. Это расхождение в ценах и привлекло внимание сенатора Вайдена.

"Конгрессу необходимо провести тщательное расследование, чтобы убедиться, что за финансовыми сделками Трампа и его помощников из России не скрывалось отмывание денег или еще какие-то противозаконные действия", - указывает он.

Дмитрий Рыболовлев фигурирует в "кремлевском докладе".

В прошлом году он выставил на аукцион картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", которую купили за рекордные $450,3 млн. Полотно стало самым дорогим предметом живописи, который когда-либо был продан на аукционе. Сам Рыболовлев купил ее в 2013 году за $127,5 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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