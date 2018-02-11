МЧС РФ: На месте крушения Ан-148 обломков вертолета не обнаружено
МЧС России официально опровергло информацию, что на месте крушения самолета Саратовских авиалиний Ан-148 якобы нашли обломки вертолета. Об этом сообщает Meduza.
Ранее стало известно, что пассажирский самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Шансов выжить у них не было.
Затем появилась информация о том, что самолет мог столкнуться с вертолетом Почты России. Но компания эти заявления отрицала.
"У нас нет вертолетов", - заявили представители Почты России, уточнив, что имеются только два самолета Ту-204.
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Глава МЧС сообщил, что на месте катастрофы нашли тела двух погибших, пишет Reuters. Также обнаружен первый "черный ящик".
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