По предварительной информации, в авиакатастрофе погибли трое детей. Шансов выжить не было ни у кого

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре подтвердили гибель всех пассажиров самолета Ан-148 Саратовских авиалиний, который разбился в Московской области. Об этом сообщает пропагандистский ресурс Интерфакс.



"На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все погибли", - говорится в сообщении ведомства.



По факту катастрофы возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и экспулуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.



На сайте МЧС России опубликован список погибших: