Крушение самолета в РФ: МЧС подтвердило гибель всех пассажиров
В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре подтвердили гибель всех пассажиров самолета Ан-148 Саратовских авиалиний, который разбился в Московской области. Об этом сообщает пропагандистский ресурс Интерфакс.
"На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все погибли", - говорится в сообщении ведомства.
По факту катастрофы возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и экспулуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
На сайте МЧС России опубликован список погибших:
2. Гамбарян Сергей (второй пилот)
3. Коваль Виктория (бортпроводник)
4. Славинская Анастасия (бортпроводник)
5. Кузьмин Олег
6. Алексеенко Крискентия
7. Хохлова Ольга
8. Насырова Екатерина
9. Козупицкая Антонина
10. Клаев Юрий
11. Усачев Владимир
12. Давыдова Елена
13. Громов Игорь
14. Булатова Лилия
15. Сон Ульяна
16. Кармалеев Борис
17. Панченко Сергей
18. Гаврилов Сергей
19. Владимир Нормантович
20. Варсик Севоян
21. Любовь Николаенко
22. Владимир Ремарчук
23. Виктор Анохин
24. Зоя Анохина
25. Евгений Леванов
26. Альфия Гаусс
27. Марина Калашник
28. Цигичко Ольга
29. Маргарита Драгина
30. Олег Пурепов
31. Алексей Грачев
32. Екатерина Бойкова
33. Ольга Леонова
34. Александр Сергошко
35. Иван Толкачев
36. Евгений Коротков
37. Юрий Ямаев
38. Намиг Гахраманов
39. Евгений Ильинов
40. Никитченко Алексей
41. Анатолий Колодезный
42. Надежда Красова
43. Оксана Красова
44. Евгений Леванов
45. Марина Уразаева
46. Галина Никитенкова
47. Илья Ставский
48. Кристина Момзикова
49. Екатерина Киселева
50. Назаров Максим
51. Ведякина Мария
52. Ведиборенко Илья
53. Радчук Инна
54. Акназаров Тамерлан
55. Иванов Вячеслав
56. Толкачев Вячеслав
57. Толкачева Любовь
58. Полетаев Илья Сергеевич
59. Синицина Татьяна
60. Карпушкин Анатолий
61. Карпушкина Татьяна
62. Долбин Виктор
63. Дмитриенко Юлия
64. Дришова Ирина
65. Ковчуга Людмила
66. Толмасова Дарья
67. Мачнева Светлана
68. Александров Илья
69. Тулькубаев Фиргат
70. Мещерякова Наталья
71. Нормантович Александр
В Telegram-канале Mash сказано, что на борту самолета Ан-148 были трое детей: Илья Полетаев - 17 лет, Евгений Ливанов - 12 лет, Надежда Красова - 5 лет.
Ранее стало известно, что пассажирский самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Шансов выжить у них не было.
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