АТО на Синае в Египте: военные уничтожили 16 боевиков

Антитеррористическая операция на Синае началась 9 февраля, военные сообщили о первых результатах

Египетские военные в ходе антитеррористической операции на Синае уничтожили 16 боевиков и арестовали больше 30 подозреваемых. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителей вооруженных сил Египта.



Военные заявили, что их интересовали транспортные средства, хранилища оружия, коммуникационные центры и незаконные опиумные плантации.



Операция началась 9 февраля. Она включает в себя сухопутные, морские и воздушные силы, и направлена против террористических и преступных элементов и организаций по всей стране.



Президент Египта Абдель-Фатта аль-Сиси отдал вооруженным силам приказ до конца февраля покончить с боевиками в Синайском регионе с помощью всей необходимой "грубой силы". Это произошло после того, как в ноябре прошлого года террористы Исламского государства напали на суфийскую мечеть и убили 311 верующих.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.