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АТО на Синае в Египте: военные уничтожили 16 боевиков

12.02.2018 01:24
Антитеррористическая операция на Синае началась 9 февраля, военные сообщили о первых результатах
АТО на Синае в Египте: военные уничтожили 16 боевиков

Египетские военные в ходе антитеррористической операции на Синае уничтожили 16 боевиков и арестовали больше 30 подозреваемых. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителей вооруженных сил Египта. 

Военные заявили, что их интересовали транспортные средства, хранилища оружия, коммуникационные центры и незаконные опиумные плантации.

Операция началась 9 февраля. Она включает в себя сухопутные, морские и воздушные силы, и направлена против террористических и преступных элементов и организаций по всей стране. 

Президент Египта Абдель-Фатта аль-Сиси отдал вооруженным силам приказ до конца февраля покончить с боевиками в Синайском регионе с помощью всей необходимой "грубой силы". Это произошло после того, как в ноябре прошлого года террористы Исламского государства напали на суфийскую мечеть и убили 311 верующих.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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