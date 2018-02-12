МОК подтвердил кибератаку на сайт зимней Олимпиады-2018

В МОК сказали, что кибератака была, но с ней успешно справились и больше комментировать этот инцидент не будут

В Международном олимпийском комитете подтвердили, что во время церемонии открытия зимней Олимпиады 9 февраля была кибератака на теле- и интернет-ресурсы. Об этом сообщает Deutsche Welle.



В МОК отказались раскрывать информацию, кто несет ответственность за кибератаку.



"Поддержание безопасных операций - наша цель", - сказал спикер МОК Марк Адамс. Он добавил, что комментировать проблему, с которой справились, не будут.



Адамс заверил, что сейчас системы МОК в безопасности.

Ранее организаторы зимних Олимпийских игр в Пхенчхане расследуют обстоятельства кибератаки на сайт и систему wi-fi. Вышел из строя телевизор в пресс-центре, а сайт пришлось отключить на несколько часов.

Восстановление системы заняло почти 15 часов, но атака не повлияла ни на открытие церемонии, ни на соревнования.

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