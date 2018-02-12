Двигатель мог взорваться в полете и разорвать Ан-148 - версия

Сообщений о каких-либо проблемах с самолетом диспетчерам не поступало, не было слышно и криков отчаяния: Ан-148 просто перестал отвечать на запросы

Специалисты, которые расследуют причины вчерашней авиакатастрофы пассажирского Ан-148 в РФ, не отбрасывают версию того, что двигатель самолета мог одномоментно разрушиться не при столкновении с землей, а еще во время полета. Об этом российское издание Коммерсант пишет со ссылкой на источники среди расследователей.

Как рассказал газете собеседник среди экспертов, после набора высоты 1800 м и скорости 600 км/ч самолет внезапно "нырнул" до 1500 м высоты. После этого он снова вышел на 1800 м и рухнул. Диспетчеры в 14:28 зафиксировали его на высоте около 900 м.

Собеседник Коммерсанта считает, что внезапное падение могло спровоцировать моментальное разрушение двигателя в полете: разлетающиеся лопасти могли в мгновение "порвать" фюзеляж. В пользу этой версии якобы говорят кадры с места падения Ан-148, где видно разрушенную силовую установку.

Еще одна версия предполагает возможное обледенение Ан-148, так как командир отказался провести противообледенительные работы до взлета. Как менее вероятную специалисты учитывают также версию с поломкой указателя скорости самолета.

Инфографика: Коммерсант

Вариант с терактом не отбрасывают, но не считают его среди тех, которые определены как вероятные.

Вчера еще не было достаточно информации, чтобы выдвинуть одну приоритетную версию катастрофы. Картину могут прояснить записи с обоих найденных бортовых регистраторов, если они не слишком повреждены.

Тем временем 12 февраля оперативный штаб на месте ЧС сообщил, что самолет предположительно разрушился от столкновения с землей, а не в воздухе.

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11 февраля 2018 года самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области РФ. На борту был 71 человек - 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все погибли. Граждан Украины среди них не было.

МЧС РФ опровергло информацию, что на месте крушения якобы нашли обломки вертолета Почты России.

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