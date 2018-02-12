Багдад назвал астрономическую сумму на восстановление Ирака

Около 138 тысяч домов в стране были повреждены из-за боевых действий против террористов ИГ, и примерно половина из них разрушена до основания

На восстановление Ирака после трехлетней войны с боевиками террористической сети Исламское государство потребуется около $88,2 млрд (около 2,5 трлн гривень), причем обеспечение людей жильем должно стать главным приоритетом. Об этом на международной пресс-конференции сегодня заявил представитель министерства планирования страны Кусай Абдулфаттах, пишет Reuters.

На встрече инвесторов и доноров в Кувейте обсуждаются варианты программ и проектов по "реанимации" иракской послевоенной экономики и инфраструктуры. Власти страны объявили о полном фронтовом разгроме группировки ИГ на территории Ирака еще в декабре 2017 года, однако одиночные теракты в городах страны не прекращаются.

По словам Абдулфаттаха, в краткосрочной перспективе понадобится $22 млрд и еще $66 млрд - в среднесрочной. Временные рамки не озвучивались.

В стране повреждены около 138 тысяч домов, примерно половина из них разрушена до степени невозможности восстановления. Более 2,5 млн иракцев стали вынужденными переселенцами.

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