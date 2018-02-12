Трамп после "Темных времен" захотел увидеть бункер Черчилля - СМИ

Президент США под впечатлением фильма изъявил желание посетить этот исторический объект во время визита в Великобританию осенью 2018 года

Президент США Дональд Трамп хочет в ходе своего визита в Великобританию, запланированного на октябрь 2018 года, посетить подземный бункер, который во время Второй мировой войны использовал тогдашний британский премьер-министр Уинстон Черчилль. Желание хозяина Белого дома продиктовано просмотром кинофильма "Темные времена", пишет газета The Sunday Times.

По данным источника, приближенного к президентской администрации, государственный визит Трампа в Соединенное королевство запланирован на 5-8 октября текущего года.

"Он хочет посетить военные комнаты Черчилля и очень вдохновлен "Темными временами", - добавил собеседник издания.

Также отмечается, что в декабре 2017-го Трамп во время телефонного разговора с премьером Великобритании Терезой Мэй порекомендовал ей посмотреть этот фильм.

Хотя визит президента США в Лондон пока только планируется, британские источники считают посещение Трампом бункера Черчилля вполне "вероятным", сообщает газета.

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Фильм "Темные времена" (в украинском прокате - "Темні часи") впервые вышел на экраны осенью 2017-го, премьера в Украине состоялась 18 января 2018 года. Картина рассказывает о приходе к власти премьера Великобритании Уинстона Черчилля, которого сыграл актер Гэри Олдмен, в первый год Второй мировой войны.

12 января 2018-го Трамп заявил, что отменил запланированный еще на 2017 год визит в Великобританию, так как ему якобы не по душе новое расположение посольства США в Лондоне, и обвинил в необоснованном, по его мнению, переносе диппредставительства администрацию своего предшественника Барака Обамы.

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