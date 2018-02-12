В последнем техосмотре разбившегося Ан-148 участвовали украинцы

После авиакатастрофы в Московской области РФ руководство Саратовских авиалиний решило приостановить использование Ан-148

Самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61704, потерпевший крушение в Подмосковье, в январе 2018 года прошел серьезное техническое обслуживание, в котором участвовали специалисты украинского авиапредприятия Мотор Сич. Об этом сообщает пресс-служба Саратовских авиалиний, которым принадлежало воздушное судно.

"В январе 2018 года самолет прошел форму C-check, на которой были тщательно проверены, в том числе, агрегаты двигателя, планера, крыла. Форма проводилась в присутствии специалистов предприятия Мотор Сич, которые ведут совместно с Саратовскими авиалиниями техническую эксплуатацию этого типа воздушных судов на предприятии, и была подтверждена летная годность самолета", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что перед каждым вылетом на рейс самолет проходит форму оперативного обслуживания. Аналогичные меры были приняты перед вылетом Ан-148 в Орск в день катастрофы, при этом никаких отклонений проверка не выявила.

"В этот день, 11 февраля, самолет Ан-148 выполнил несколько авиарейсов: Пенза-Москва, Москва-Саратов, Саратов-Москва и далее, уже с новым экипажем, вылетел из Домодедово в Орск. Экипаж рейса менялся в соответствии с планом полета", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что руководство Саратовских авиалиний приняло решение о временном приостановлении полетов на Ан-148. Всего авиакомпания имеет в своем воздушном парке шесть таких самолетов.

Что касается разбившегося судна, отмечено, что оно было разработано и выпущено конструкторским бюро им. Антонова в 2010 году. В парк Саратовских авиалиний самолет поступил в феврале 2017 года.

11 февраля 2018 года самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области РФ. На борту был 71 человек - 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, все погибли. Граждан Украины среди них не было.

МЧС РФ опровергло информацию, что на месте крушения якобы нашли обломки вертолета Почты России.

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