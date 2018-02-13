В Сенате США требуют санкций для лиц из "кремлевского доклада"

Три топ-сенатора от Демпартии США представили проект резолюции, в котором призывают Дональда Трампа не тянуть с ужесточением санкций против России

Три влиятельных сенатора от Демократической партии США призвали американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против близких к российскому президенту Владимиру Путину фигурантов "кремлевского доклада" - топ-чиновников, олигархов и политиков. Об этом со ссылкой на свои источники пишет журнал Politico .

Вчера, 12 февраля, Бен Кардин, Боб Менендес и Шеррод Браун внесли проект резолюции с требованием применить ограничительные меры к фигурантам "списка Путина" в соответствии с законом о санкциях, который был принят еще летом 2017 года.

В Госдепе заявили, что американские санкции против оборонной сферы РФ привели к миллиардным убыткам Москвы, а потому расширение персональных ограничительных мер пока якобы не требуются. Издание пишет, что такое решение администрации США "повергло демократов в гнев", которые обладают меньшинством в обеих палатах Конгресса.

"Дефицит серьезности, который демонстрирует Белый дом перед лицом явной угрозы нацбезопасности и таких же очевидных намерений Конгресса, тревожит и не может продолжаться впредь", - приводит Politico заявление Кардина.

Как отмечает источник, проект резолюции - чисто символический, так как это не более, чем попытка демократов надавить на администрацию Трампа по теме санкций новых РФ.

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30 января 2018 года Минфин США обнародовал список российских политиков, топ-чиновников и олигархов, которые так или иначе связаны с президентом РФ Владимиром Путиным . В перечне - 114 чиновников и 96 олигархов (каждый из которых владеет активами от $1 млрд и выше). С писок не является санкционным, за исключением тех лиц, кто ранее попал под ограничительные меры США.





Позднее в американском Минфине заявили, что санкции предусмотрены секретной частью доклада.

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