В Сенате США требуют санкций для лиц из "кремлевского доклада"
Три влиятельных сенатора от Демократической партии США призвали американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против близких к российскому президенту Владимиру Путину фигурантов "кремлевского доклада" - топ-чиновников, олигархов и политиков. Об этом со ссылкой на свои источники пишет журнал
Вчера, 12 февраля, Бен Кардин, Боб Менендес и Шеррод Браун внесли проект резолюции с требованием применить ограничительные меры к фигурантам "списка Путина" в соответствии с законом о санкциях, который был принят еще летом 2017 года.
В Госдепе заявили, что американские санкции против оборонной сферы РФ привели к миллиардным убыткам Москвы, а потому расширение персональных ограничительных мер пока якобы не требуются. Издание пишет, что такое решение администрации США "повергло демократов в гнев", которые обладают меньшинством в обеих палатах Конгресса.
"Дефицит серьезности, который демонстрирует Белый дом перед лицом явной угрозы нацбезопасности и таких же очевидных намерений Конгресса, тревожит и не может продолжаться впредь", - приводит Politico заявление Кардина.
Как отмечает источник, проект резолюции - чисто символический, так как это не более, чем попытка демократов надавить на администрацию Трампа по теме санкций новых РФ.
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Позднее в американском Минфине заявили, что санкции предусмотрены секретной частью доклада.
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