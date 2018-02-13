КНДР "прикрутила" аудиопропаганду на границе: Ын хочет потепления

По сообщениям военных Южной Кореи, после возвращения делегации северян из Сеула в Пхеньян звуковая пропаганда в ДМЗ стала менее агрессивной и громкой

После того, как правительственная делегация КНДР во главе с сестрой северокорейского диктатора вернулась с открытия Олимпиады-2018 в Южной Корее на родину, высший руководитель тоталитарного государства Ким Чен Ын заявил, что хочет усилить "потепление климата примирения и диалога" между Кореями. Об этом со ссылкой на сообщение ЦТАК пишет агентство Reuters.

Сообщается, что Ын "дал инструкции относительно мер, которые направлены на укрепление межкорейского взаимодействия".

О чем конкретно идет речь, не говорится.

Также лидер КНДР в непривычном жесте миролюбия выразил благодарность Сеулу за "впечатляющие усилия" по приему северокорейской делегации.

Во время визита в столицу Южной Кореи чиновники КНДР во главе с сестрой Ына Ким Ё Чжон пригласили президента южан Мун Чжэ Ина посетить Северную Корею ради встречи с тамошним лидером. Южнокорейский президент приглашение принял.

Источники в армейских подразделениях Юга, которые дислоцированы у границы с КНДР, отметили, что северяне даже сделали тише аудиопропаганду, которая непрерывно транслируется через громкоговорители в сторону противника.

"Мы все еще слышим ее, но она намного тише, чем раньше", - уточнил он.

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7 февраля 2018 года власти США заявили, что в ближайшие дни объявят о "жесточайших и самых агрессивных" экономических санкциях против Северной Кореи.

12 февраля The Washington Post сообщила, что несмотря на публичный мороз в отношениях чиновников США и КНДР, который наблюдался на Олимпиаде, "за кулисами виден реальный прогресс".

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