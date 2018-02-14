Мэттису "нечего сказать" об убитых ударом ВВС США наемниках из РФ

Глава Пентагона признаёт, что "видел сообщения" - якобы огнем авиации США в Сирии ликвидированы наемники ЧВК Вагнера, но официальных данных у него нет

Нет никаких данных о том, что в результате авиаударов ВВС США в Сирии погибли российские наемники. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет агентство Радио Свобода.

Глава Пентагона, однако, признал, что "видел сообщения" о таких смертях в СМИ.

"У меня нет никаких сообщений о том, что несколько россиян, не солдат РФ, но российских контрактников, были среди жертв. Я не могу вам ничего сказать. Мы не получили таких данных от Центрального командования или Пентагона", - заявил министр.

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7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли более ста проасадовских бойцов.

По данным СМИ и OSINT-разведки, асадовцы, вероятно, собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме. По неофициальным данным, в это вооруженное формирование входили наемники подотчетной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина и военные из Ирана. Ранее в CIT заявили, что идентифицировали четырех вероятных наемников ЧВК Вагнера: Кирилла Ананьева, Алексея Ладыгина (Рязань), Владимира Логинова (Калининград), Станислава Матвеева и Игоря Косотурова (Асбест), Алексея Шихова (Нижний Новгород), Владимира "Апостола" и Руслана Гаврилова (Кедровое). Они убиты. Ладыгин и Косотуров ранее воевали против Украины в Донбассе.

В Кремле заявили, что "не знают" о погибших там российских военных, и посоветовали справиться об этом в Минобороны РФ.

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