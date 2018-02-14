Карнавал в Боливии унес жизни 40 человек, больше 100 травмированы

Больше всего погибших в результате ДТП, взрыва в боливийском городе Оруро, а также вследствие убийств и потопов

Количество погибших на карнавале в Боливии достигло 40 человек, еще 124 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Карлос Ромеро, передает Укринформ.

"После трех дней карнавальных празднований погибли по меньшей мере 40 человек и 124 получили ранения, больше всего (погибли - ред.) в результате дорожно-транспортных происшествий, взрыва в боливийском городе Оруро и утонули, в результате убийств и потопов", - сказал Ромеро.

По данным правительственного отчета, 16 человек погибли в результате ДТП, а восемь человек - в результате взрыва газового баллона в городе Оруро.

Кроме того, шесть человек умерли вследствие утопления, четверо были убиты, трое совершили самоубийство и неопределенное количество смертей от переохлаждения.

По информации полиции, во время карнавальных праздников 2017 года было зафиксировано 67 смертельных случаев.

В ночь на 14 февраля в боливийском городе Оруро произошел второй за несколько дней взрыв. В результате него погибли четыре человека, еще около десяти получили ранения и были госпитализированы. Отмечается, что полиция задержала троих подозреваемых.

Накануне в венесуэльском штате Боливар неизвестный обстрелял участников карнавального шествия.

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