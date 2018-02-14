В Великобритании отказались закрыть дело против Ассанжа

У Ассанжа есть три месяца на то, чтобы подать на апелляцию

Британский суд отказался отменить ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Судья отказалась прекратить судебное разбирательство против Ассанжа за бегство от правосудия в посольство Эквадора в Лондоне в июне 2012 года.

Комментируя принятое решение, Ассанж написал в Twitter, что у него есть три месяца на то, чтобы подать на апелляцию.

11 января 2018 года власти Великобритании отказали правительству Эквадора в предоставлении дипломатического статуса Ассанжу.

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