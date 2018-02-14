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В Великобритании отказались закрыть дело против Ассанжа

14.02.2018 14:20
У Ассанжа есть три месяца на то, чтобы подать на апелляцию
В Великобритании отказались закрыть дело против Ассанжа
Джулиан Ассанж (фото - Getty Images)

Британский суд отказался отменить ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Судья отказалась прекратить судебное разбирательство против Ассанжа за бегство от правосудия в посольство Эквадора в Лондоне в июне 2012 года.

Комментируя принятое решение, Ассанж написал в Twitter, что у него есть три месяца на то, чтобы подать на апелляцию.

11 января 2018 года власти Великобритании отказали правительству Эквадора в предоставлении дипломатического статуса Ассанжу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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