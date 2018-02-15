Президент ЮАР Джейкоб Зума ушел в отставку

Президент Зума оставил должность под давлением правящей партии, хоть и отметил, что не согласен с их ульматумом

Президент Южно-Африканской республики Джейкоб Зума заявил о своей отставке в телеобращении к нации. Об этом сообщает BBC.



Члены правящей партии "Африканский национальный конгресс" ранее поставили ему ультиматум и дали двое суток на отставку. В случае отказа оставить должность, исполнительный комитет правящей партии обещал попытаться отозвать Зуму с поста.



Джейкоб Зума занимал пост президента ЮАР с 2009 года. В начале февраля сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений президента в коррупции.



За время правления Зумы в ЮАР регулярно происходили громкие коррупционные скандалы. В начале текущего президентского срока его обвиняли в том, что он обогатился во время строительства личной резиденции, растратив более полумиллиона долларов из бюджета. Тогда он избежал импичмента, так как ему оказал поддержку парламент страны.



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