В школе во Флориде произошла стрельба: 17 погибших

Огонь открыл 19-летный бывший ученик школы. Он арестован

В штате Флорида, США в местной школе города Паркленд произошла стрельба. Погибли по меньшей мере 17 человек, сообщается на странице полиции округа в Twitter.



Не уточняется информация о погибших - известно только, что среди них есть и школьники, и взрослые.

Стрельбу начал 19-летний Николас Круз, который раньше был учеником школы Stoneman Douglas High School в Паркленде. Его арестовали.

По словам шерифа, Круз был вооружен винтовкой AR-15, сообщает USA Today. Он вероятно был участником "федеральной программы подготовки молодых резервистов"

Бывшая одноклассница Круза рассказала, что у него были проблемы с управлением гневом, и он часто шутил "жестокие подростковые шутки" о стрельбе и оружии.

По словам школьников, сначала включилась пожарная сирена, а потом началась стрельба.

Фото: Getty Images

Президент Дональд Трамп выразил свои соболезнования родным погибших и пострадавших.

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