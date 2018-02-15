Умер лидер оппозиции Зимбабве Морган Цвангираи

Многолетний лидер оппозиции последние полтора года боролся с раком

В возрасте 65 лет умер многолетний лидер оппозиции Зимбабве Морган Цвангираи. Об этом сообшает BBC.



Цвангираи сплотил оппозиционные режиму президента Роберта Мугабе силы в рамках "Движения за демократические перемены".



В 1980 году Цвангираи вступил в партию Мугабе и поднялся до уровня руководства, а после обретения страной независимости возглавил Конгресс профсоюзов Зимбабве.

В 1999 году основал оппозиционное движение. В 2007 году Цвангираи был арестован и жестоко избит. У него был перелом черепа и внутреннее кровоизлияние. Митинги оппозиции разгоняли силой.

Он смог занять пост премьер-министра, но не смог провести серьезные реформы из-за того, что Мугабе полностью контролировал власть. В 2017 году сыграл важную роль в свержении президента.

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