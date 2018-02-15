USD:  26.64  27.04   EUR:  32.93  33.64  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Умер экс-премьер Нидерландов Любберс

15.02.2018 11:09
Рууд Любберс находился на посту премьера дольше, чем все нидерландские политики
Умер экс-премьер Нидерландов Любберс
Рууд Любберс (фото - facebook.com/ministerpresident)

В возрасте 78 лет скончался бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на представителей правительства.

Он находился на посту премьера дольше, чем все нидерландские политики.

Любберс был лидером партии "Христианско-демократический призыв", на посту премьер-министра находился непрерывно с 1982 по 1994 год.

Читайте также: Рютте вступился за главу МИД Нидерландов: Россия ведет экспансию

13 февраля 2018 года министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра признал, что соврал о встрече с президентом РФ 12 лет назад, и заявил, что уходит в отставку. В марте 2017-го Зейлстра утверждал, что присутствовал на встрече с Путиным в 2006 году, когда тот говорил о планах на "большую Россию", в которую якобы должны войти Украина и Беларусь. Позже министр признался, что сам не был на встрече, а узнал информацию от источника.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 