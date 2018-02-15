Умер экс-премьер Нидерландов Любберс

Рууд Любберс находился на посту премьера дольше, чем все нидерландские политики

В возрасте 78 лет скончался бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на представителей правительства.

Он находился на посту премьера дольше, чем все нидерландские политики.

Любберс был лидером партии "Христианско-демократический призыв", на посту премьер-министра находился непрерывно с 1982 по 1994 год.

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13 февраля 2018 года министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра признал, что соврал о встрече с президентом РФ 12 лет назад, и заявил, что уходит в отставку. В марте 2017-го Зейлстра утверждал, что присутствовал на встрече с Путиным в 2006 году, когда тот говорил о планах на "большую Россию", в которую якобы должны войти Украина и Беларусь. Позже министр признался, что сам не был на встрече, а узнал информацию от источника.

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