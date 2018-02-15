Антипольские настроения: за рубежом полякам поставили условие

На сайтах посольств Польши появилось письмо с призывами предпринимать меры по восстановлению исторической правды и защиты доброго имени поляков

Живущие за рубежом поляки в будущем должны будут сообщать властям в Варшаве о предполагаемых антипольских высказываниях. Соответствующее письмо руководителя Сената Станислава Карчевского было опубликовано на сайтах ряда диппредставительств Польши, сообщает Deutsche Welle.

"В частности, размещенный на первой странице сайта польского посольства в Париже документ датирован 12 февраля, на сайте посольства в Буэнос-Айресе он появился 9 февраля. На страницах представительств в РФ, Украине и ФРГ утром 15 февраля письмо найти не удалось", - отмечает издание.

Карчевский обращается к польской диаспоре и полякам за рубежом. Ссылаясь на закон об институте национальной памяти (закон о Холокосте, - ред.), он призывает "предпринять все действия, необходимые для восстановления исторической правды и защиты доброго имени Польши и поляков".

Читайте также: Сейм Польши поддержал запрет пропаганды "бандеризма"

"Я прошу документировать антипольские высказывания, несправедливые формулировки и мнения и отвечать на них. Прошу уведомлять наши посольства, консульства и почетных консулов о клевете, нарушающей доброе имя Польши", - говорится в письме, датированном 7 февраля.

Одновременно глава польского Сената призвал "использовать доброе и долгосрочное сотрудничество с представителями национальных органов власти, органов самоуправления, общественных организаций" для продвижения информации о Польши и поляках.

"Я считаю, что ваши действия станут эффективным инструментом в борьбе за доброе имя Польши и поляков", - говорится в документе.

Читайте также: Кроме Украины, польским законом о нацпамяти недоволен Израиль

При этом Карчевский указывает на то, что многие годы поляки сталкивались с "противоправной, несправедливой и, прежде всего, ложной фразой "польские лагеря смерти" и обвинениями поляков в соучастии в Холокосте". По его словам, этот факт "оскорбляет достоинство и национальную гордость" поляков.

По данным немецкого телеканала NDR, трехстраничное письмо в Германии уже было распространено через генконсульство Польши в Мюнхене среди живущих на юге ФРГ поляков. В ответ на запрос NDR посол Польши в Берлине Анджей Пжылебский заявил, что "речь идет об обычных обязанностях дипломатических и консульских представительств".

В парламенте Израиля рассмотрят законопроект, согласно которому польский закон об Институте национальной памяти, в котором хотят предусмотреть наказание за заявления о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха, приравнивается к отрицанию Холокоста.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.