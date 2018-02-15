В Риме на глубину 10 метров обвалилась часть дороги с авто: фото
Вчера, 14 февраля, на севере Рима произошло обрушение части дороги вместе с автомобилями, которые были припаркованы неподалеку. Об этом сообщает местное издание La Stampa.
Как выяснилось, в районе строительного карьера обвалилась часть дороги. Семь автомобилей и заграждения упали с высоты в 10 метров.
По данным спасателей, "чудом никто не пострадал", поскольку в момент инцидента там никого не было.
Власти Рима решили эвакуировать 20 семей, проживающих в двух домах поблизости, так как специалисты отметили, что риск дополнительных обвалов сохраняется. Строительные работы в этом районе идут с октября 2017 года.
Жители близлежащих домов отметили, что несколько дней назад ощущали вибрации пола именно в то в время, когда велись строительные работы.
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