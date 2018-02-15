Грибаускайте: Искандеры РФ угрожают половине столиц Европы

Пример Искандеров очень хорошо показывает, что мы должны быть готовы ко всему, отметила президент Литвы Даля Грибаускайте

Размещение на минувшей неделе оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер в Калининградской области РФ означает , что вызовов в вопросах безопасности сейчас не меньше, чем в 2014 году. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью РАР, передает wPolityce.pl.

По ее словам, российско-белорусские военные учения Запад-2017 показали, что Россия готова даже на протяжении 48 часов начать атаку на линии границы со странами НАТО и балтийскими странами, Польшей и даже в регионе Арктики. "Это показывает, что вызовы в вопросах безопасности даже больше, чем в 2014 году", - подчеркнула Грибаускайте, уточнив что угроза касается половины европейских столиц.

Президент Литвы отметила, что страна является объектом "своеобразной непосредственной атаки” со стороны РФ, и это иногда можно приравнять к “военной ситуации”.

“Мы являемся свидетелями кибератак, в одной только Литве мы перенесли в прошлом году 50 тысяч кибератак. Мы - свидетели информационных атак, вмешательства в нашу политику, попыток влияния на наши медийные группы. Поэтому с этой точки зрения мы очень сильно чувствуем, что в нетрадиционной сфере мы уже находимся в состоянии серьезной конфронтации между восточным флангом НАТО и Россией”, - сказала Грибаускайте.

Она назвала поведение страны-агрессора РФ непредсказуемым.

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Грибаускайте считает, что непосредственная военная угроза со стороны РФ сейчас не очень реальна, но "нужно быть готовыми ко всему”.

“Учтем, что Россия делает, а не то, что говорит. Пример Искандеров очень хорошо показывает, что мы должны быть готовы ко всему, должны быть готовы к обороне”, - подчеркнула президент Литвы.

5 февраля Россия разместила в Калининградской области ракетные комплексы Искандер, способные переносить ядерные боеголовки.

Литовская разведка сообщает, что этот шаг сделан для того, чтобы иметь возможность поражать цели НАТО в регионе.

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