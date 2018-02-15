Лидер белых националистов: Стрелок из Флориды был нашим членом
Лидер военизированной группы белых националистов Республика Флорида заявил, что подозреваемый в убийстве 17 учеников в средней школе этого штата Николас Круз был членом его группы и участвовал в военизированных учениях. Об этом сообщает АР.
Джордан Джереб сообщил агентству, что его группа, Республика Флорида, добивается того, чтобы штат стал белым этно-государством. Он сказал, что его группа проводит "спонтанные случайные демонстрации" и старается игнорировать современный мир.
Джереб сказал, что он не знал Круза лично, и что тот "действовал от своего имени, и он несет полную ответственность за то, что он сделал".
Лидер националистов также сказал, что у Круза были "проблемы с девушкой" и что он не случайно выбрал днем убийства именно 14 февраля - День святого Валентина.
14 февраля 19-летний американец в пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек.
Читайте также: Тема дня. Что заставило 19-летнего американца убить 17 школьников
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14.02.18
09:40
-
вчера
19:20
-
вчера
18:35
-
вчера
16:55
-
вчера
17:26
Новости партнеров
- 85903
- 54390
- 48462
- 34955
- 27570