Лидер белых националистов: Стрелок из Флориды был нашим членом

Джордан Джереб сообщил, что его группа, Республика Флорида, добивается того, чтобы штат стал белым этно-государством

Лидер военизированной группы белых националистов Республика Флорида заявил, что подозреваемый в убийстве 17 учеников в средней школе этого штата Николас Круз был членом его группы и участвовал в военизированных учениях. Об этом сообщает АР.

Джордан Джереб сообщил агентству, что его группа, Республика Флорида, добивается того, чтобы штат стал белым этно-государством. Он сказал, что его группа проводит "спонтанные случайные демонстрации" и старается игнорировать современный мир.

Джереб сказал, что он не знал Круза лично, и что тот "действовал от своего имени, и он несет полную ответственность за то, что он сделал".

Лидер националистов также сказал, что у Круза были "проблемы с девушкой" и что он не случайно выбрал днем убийства именно 14 февраля - День святого Валентина.

14 февраля 19-летний американец в пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек.

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